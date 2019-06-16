200 مليون يورو تنقذ ريال مدريد

تعاقد ريال مدريد الإسبانى خلال الإنتقالات الصيفية الحالية مع 6 لاعبين وهم إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي ومهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش وأيضاً الظهير الأيسر لفريق ليون الفرنسي فيرلاند ميندى ومدافع بورتو البرتغالى ميليتاو واللاتب الشاب اليابانى تاكيفوسا كوبو بالإضافة للاعب رودريجو، لتدعيم الفريق خلال الموسم القادم بعد الأداء السئ الذى ظهر عليه الفريق خلال الموسم السابق والخروج خالى الوفاض دون بطولات.





ويحاول ريال مدريد وإدارته برئاسة فلورنتينو بيريز عنل موازنه جيذة حتى لا يقع تحت طائلة اللعب المالى النظيف، بعدما وصلت تعاقداته لحوالى 300 مليون يورو، ويحتاج لبيع عدد من اللاعبين من أجل تحقيق أرباح للملكى.





ويعد أبرز اللاعبين الذى بسعى ريال مدريد لبيعهم خلال الصيف الحالى والإستفادة المالية من بيعهم هم 3 لاعبين :" الويلزى جاريث بيل والكرواتى ماتيو كوفاستش والكولومبي خاميس رودريجيز، لتوفير 200 مليون يورو.





ويذكر أن خاميس دخل فى مفاوضات جادة مع نابولى الإيطالى ليلعب تحت قيادة مدربه السابق كارلو أنشيلوتى بينما بيل يرفض الرحيل ويطلب الإيتقرار مع الفريق بينما كوفاستش لم يتحدد موقفه حتى الأن.