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ليفربول يخطط لخطف إيسكو من ريال مدريد

الأحد 16/يونيو/2019 - 07:13 ص
ليفربول يخطط لخطف إيسكو من ريال مدريد
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محمد الصو
 
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دخل نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني والمتوج مؤخرًا بدوري أبطال أوروبا، في مفاوضات للحصول على خدمات إيسكو، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى رغبة الفريق الإنجليزي، للتعاقد مع إيسكو، وتعزيز صفوفه بالموسم الجديد.
وأضافت التقارير، إلى أن مدريد، اشترط الحصول على 71 مليون جنيه استرليني، للسماح لنجمه، بالرحيل عن سانتياجو برنابيو، بالصيف.

وأبدى إيسكو رغبة واضحة في البقاء مع ريال مدريد الموسم المقبل، لكن إنفاق النادي الملكي ما يزيد عن 300 مليون يورو، هذا الصيف في ابرام خمسة تعاقدات جديدة، ستجبره على بيع عدد من نجومه خشية السقوط في مخالفات تتعارض مع قانون اللعب النظيف.

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