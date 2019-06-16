برشلونة يخطط لصفقة الموسم على طريقة ريال مدريد

تبحث إدارتا برشلونة ةريال مدريد عن دعم الفريق الأول للنادى، خلال الفترة الحالية بصفقات قوية من أجل الموسم المقبل.





وكان ريال مدريد قد أعلن عن التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو ومتغيرات قد تبلغ 40 مليون يورو لتصل قيمة الصفقة ل 140 مليون يورو.





وتبحث إدارة برشلونة أيضاً عن وضع الرتوش الأخيرة لإنتقال النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذى أعلن رحيله عن صفوف أتليتكو مدريد الإسبانى، وتريد إدارة البارسا تفعيل الشرط الجزائى لجريزمان يوم 1 يوليو المقبل والذى تبلغ قيمته 120 مليون يورو.





وتتحدث الصحف الإسبانية عن التشابه بين صفقة هازارد وصفقة جريزمان.





ومان هازارد قد سجل مع تشيلسي خلال 7 أعوام قضاها مع الفريق 110 هدف وصنع 92 هدف بينما جريزمان خلال 5 سنوات قضاها مع الروخى بلانكوس سجل 131 هدف وصنع 60 هدف.



