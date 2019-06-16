هريثيك روشان بطل النسخة الثانية من Satte Pe Satta





رشحت المخرجة فرح خان ممثل بوليوود الشهير ريثيك روشان لبطولة النسخة الثانية الجديدة من فيلم Satte Pe Satta الذى أصدر فى عام 1982، من بطولة أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان والممثلة هيما مالينى، لتكون النسخة الثانية حديثة ومختلفة للجمهور .









وصرحت المخرجة فرح خان بأنها عرضت نص النسخة الجديدة من الفيلم على روشان ، وعند قراءته وقع فى حب سيناريو الفيلم ووافق على تأدية الدور، ورحب بالتعاون معها.





يذكر أن فيلم Happy New Year كان آخر الأفلام البوليودية للمخرجة فرح خان والذى عرض فى 2014 ، أما عن الممثل الهندى ريثيك روشان فكان آخر أفلامه Kaabil الذى عرض فى 2017، وسوف نراه فى فيلمان قادمان " Super 30 ، Krish 4 " .



