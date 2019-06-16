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خطوة مفاجئة تقرب ريال مدريد من صفقة الموسم

الأحد 16/يونيو/2019 - 06:35 ص
خطوة مفاجئة تقرب ريال مدريد من صفقة الموسم
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مني العوضي
 
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يحلم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان وذلك خلال الفترة المقبلة فهي بمثابة "صفقة القرن".

وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن نادى باريس سان جيرمان قد أبعد مديره الرياضى انتيرو هنريكى وسيعود البرازيلى ليوناردو.

ويعد هذا التغيير بمثابة تجديد لآمال ريال مدريد في الحصول على خدمات كيليان مبابي هذا الصيف بعد أن صرف "بيريز" النظر عن فكرة التعاقد مع نيمار دا سيلفا.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن الفرنسي الشاب كان لديه علاقة قوية مع انتيرو هنريكي ورحيله يعتبر صدمة للفرنسي ويقربه من الرحيل إلى ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي لا يشعران بالسعادة في صفوف باريس سان جيرمان.
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