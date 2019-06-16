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تقارير: باريس سان جيرمان يقهر كبار أوروبا ويقترب من حسم كبرى صفقاته

الأحد 16/يونيو/2019 - 06:23 ص
تقارير: باريس سان جيرمان يقهر كبار أوروبا ويقترب من حسم كبرى صفقاته
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مني العوضي
 
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يقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن دي خيا بات قريباً من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان بدلاً من جيانلويجي بوفون الذي رحل رسمياً هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى على أن دي خيا بنسبة كبيرة سيكون هو حارس مرمى باريس سان جيرمان، وذلك بعد أن كان قريباً من ريال مدريد.

وذكرت تقارير إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان سيضم دي خيا مقابل 60 مليون يورو وقد يحصل على 400 ألف يورو في الأسبوع.

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