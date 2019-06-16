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بوجبا يقول كلمته النهائية في الانتقال إلى ريال مدريد

الأحد 16/يونيو/2019 - 06:10 ص
بوجبا يقول كلمته النهائية في الانتقال إلى ريال مدريد
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محمد الصو
 
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تمسك الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" ، أن بوجبا مازال يضغط على إدارة ناديه للسماح له بالرحيل، خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن يونايتد يرفض رحيل نجمه عن الأولد ترافورد، لرغبة سولشكاير المدير الفني في الإبقاء على نجومه، بالموسم الجديد.

وكان ريال مدريد تقدم بعرض رسمي إلى يونايتد، للحصول على خدمات اللاعب مقابل 15 مليون باوند.

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