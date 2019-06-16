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عطوة: حمدلله أقوى مهاجم واجهته.. تلقى عرضًا من الدوري الإيطالي

الأحد 16/يونيو/2019 - 05:56 ص
عطوة: حمدلله أقوى مهاجم واجهته.. تلقى عرضًا من الدوري الإيطالي
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الفجر الرياضي
 
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كشف محمد عطوة، المحترف المصري بصفوف الرائد السعودي، عن عرض إيطالي لمهاجم المنتخب المغربي حمدلله لاعب النصر السعودي.

وقال عطوة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "واجهت مهاجمين كبار في السعودية، لكن حمدلله كان الأقوى، منتخب المغرب خسره بعد الخروج من قائمته ببطولة إفريقيا".

وأكمل : "مهاجم خطير داخل الصنوق ومن أصعب المهاجمين الذين قابلتهم، وسمعت بوجود عرض من الدوري الإيطالي له".

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