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محمد عطوة: أحمد ناجي تحدث معي بشأن الانضمام لمنتخب مصر

الأحد 16/يونيو/2019 - 05:45 ص
محمد عطوة: أحمد ناجي تحدث معي بشأن الانضمام لمنتخب مصر
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الفجر الرياضي
 
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كشف محمد عطوة اللاعب السعودي المحترف في الدوري المصري، أن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، تحدث معه بشأن الانضمام للفريق القومي الفترة المقبلة.

قال عطوة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أحمد ناجي حضر إلى السعودية لمتابعته هو وحسين السيد لاعب الاتفاق السعودي في مباراة جمعت الأخير مع الرائد.

وتابع: "ناجي التقى معنا بعد المباراة وأبلغنا أنه حضر لرؤيتنا وأن انطباع جهاز المنتخب عننا جيد، وأن هناك متابعة لنا وقد ننضم للمنتخب الفترة المقبلة".

ويرى عطوة أنه كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر لكنه في نفس الوقت يتمنى التوفيق للفريق القومي وأن يحقق الفراعنة اللقب.

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