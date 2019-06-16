برعاية تركي آل الشيخ.. عبد الله الرويشد ومساعد البلوشي يحييان حفلا بالقطيف في 21 يونيو الجاري
الأحد 16/يونيو/2019 - 05:15 ص
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يحيي الفنانان عبد الله الرويشد ومساعد البلوشي حفلًا غنائيًا في القطيف بالمملكة العربية السعودية، في 21 يونيو الجاري.
ويقام الحفل ضمن حفلات السعودية في القطيف تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.
يذكر أن النجم محمد حماقي، أحيا مساء أمس السبت حفلًا ضخمًا وناجحًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم جدة.
الحفل رفع شعار كامل العدد، حيث حرص جمهور حماقي في السعودية على حضور الحفل والاستمتاع عن قرب بأغنيات نجمهم المفضل.
نجاح حفل حماقي، دفع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، إلى الإعلان منذ قليل عن إقامة حفلة أخرى بمنتج درة العروس.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" نظرًا للنجاح الكبير لحفلة حماقي النهاردة،، قررنا إقامة حفله ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس وأشكر أخي محي الدين صالح كامل على الاستضافة".
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