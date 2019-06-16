موعد مباراة تنزانيا ضد زيمبابوي اليوم الاحد 16-6-2019 (بث مباشر beinsport)

يلتقي منتخب زيمبابوي، مع منافسه منتخب تنزانيا اليوم الأحد 16 يونيو في الساعة الثالثة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام نسختها المقبلة في مصر.





ويواجه منتخب مصر، نظيره منتخب زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو في الساعة العاشرة مساءً، وذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض الفراعنة لأول مرة منذ عام 2006.





ويبحث المصريون عن إضافة النجمة الثامنة والتتويج بلقب البطولة عقب أعوام (1957 – 1959 – 1986 – 1998 – 2006 – 2008 – 2010).





وتعد هذة هي المشاركة الرابعة للمنتخب الزيمبابوي في "نهائيات الكان"، ويبحث الفريق بالتأكيد عن تفجير مفاجأة خاصة بعد أداءه القوي في التصفيات، إذ تصدر مجموعته السابعة برصيد 11 نقطة، ووقتها فاز الفريق على منافسه في المجموعة الأولى حاليا الكونغو الديمقراطية في عقر داره (2-1).