12 يوليو.. حفل غنائي لفنان العرب محمد عبده ضمن حفلات صيف أبها برعاية تركي آل الشيخ

يحيي فنان العرب محمد عبده، حفلًا غنائيًا في مدينة أبها السعودية، وذلك ضمن حفلات صيف أبها 2019، وذلك تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.





ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح طلال مداح "المفتاحة".





يذكر أن النجم محمد حماقي، أحيا مساء أمس السبت حفلًا ضخمًا وناجحًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم جدة.





الحفل رفع شعار كامل العدد، حيث حرص جمهور حماقي في السعودية على حضور الحفل والاستمتاع عن قرب بأغنيات نجمهم المفضل.





نجاح حفل حماقي، دفع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، إلى الإعلان عن إقامة حفلة أخرى بمنتج درة العروس





وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" نظرًا للنجاح الكبير لحفلة حماقي النهاردة،، قررنا إقامة حفله ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس وأشكر أخي محي الدين صالح كامل على الاستضافة".