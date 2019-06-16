ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة باراجواي وقطر اليوم الاحد 16-6-2019 والقنوات الناقلة (بث مباشر beinsport)

الأحد 16/يونيو/2019 - 04:27 ص
موعد مباراة باراجواي وقطر اليوم الاحد 16-6-2019 والقنوات الناقلة (بث مباشر beinsport)
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
يواجه منتخب باراجواي، نظيره منتخب قطر يوم الأحد 16 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسوف تذاع المباراة بين منتخب قطر، ومنتخب الباراجواي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب باراجواي، ومنتخب قطر في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب قطر، ضد منتخب باراجواي في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر