موعد مباراة باراجواي وقطر اليوم الاحد 16-6-2019 والقنوات الناقلة (بث مباشر beinsport)

يواجه منتخب باراجواي، نظيره منتخب قطر يوم الأحد 16 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.





وسوف تذاع المباراة بين منتخب قطر، ومنتخب الباراجواي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب باراجواي، ومنتخب قطر في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب قطر، ضد منتخب باراجواي في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.