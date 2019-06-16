محمد عطوة يكشف سبب فشل انتقاله للأهلي

كشف محمد عطوة اللاعب المصري المحترف في الرائد السعودي، عن سبب فشل انتقاله للأهلي قبل 5 سنوات.





قال عطوة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "وقعت للأهلي في يناير من عام 2014 أو 2015 مع هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء".





وواصل: "الصفقة لم تتم لأني كنت ألعب في الترسانة، ولم يكن منطقيًا أن يتعاقد معي الأهلي، في الوقت الذي يضم فيه الزمالك العديد من الصفقات القوية".





وتابع: "هيثم عرابي أبلغني أنه سيتصل بي في وقت ما، وإذا لم يتصل خلاله فإن هذا معناه فشل الصفقة، وبالفعل لم يتصل".