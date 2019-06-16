بريانكا شوبرا تتنزه مع زوجها نيك جوناس في شوراع نيويورك (صور)





إلتقطت عدسات المصورين عدة صور لبريانكا خلال تنزهها مع زوجها نيك جوناس في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.





ظهرت بريانكا شوبرا البالغة من العمر 36 عام مرتديه فستان قصير ذو تصميم مميز حمل إمضاء دار أزياء " Ulla Johnson " ووصل سعره الي 590 جنية استرليني .



