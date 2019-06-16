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محمد عطوة: الزمالك فاوضني.. وانتخابات الرائد تعطل الصفقة

الأحد 16/يونيو/2019 - 04:10 ص
محمد عطوة: الزمالك فاوضني.. وانتخابات الرائد تعطل الصفقة
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الفجر الرياضي
 
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كشف محمد عطوة المدافع المصري المحترف مع الرائد السعودي، عن وجود مفاوضات مع الزمالك للانضمام إليه خلال الفترة المقبلة.

قال عطوة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن هناك مفاوضات مبدئية من الزمالك، لكن انتخابات رئاسة الرائد ستحدد مصيره بشكل كبير.

وأوضح أن عقده يتبقى فيه 6 شهور مع الفريق، مشيرًا إلى أنه يرحب بالتجديد وإذا لم تكن هناك فرصة لذلك، فهو يفضل الاستمرار في الاحتراف.
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