6 منتخبات تتنافس على لقب الحصان الأسود في أمم إفريقيا 2019

تفصلنا ساعات قليلة على إنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، على الأراضي المصرية، بمشاركة 24 منتخب.





وحرص "الفجر الرياضي" على استعراض المنتخبات التي يمكن أن تهدد المنتخبات الكبرى فى أمم إفريقيا.





1_ منتخب الكونغو الديمقراطية

يملك منتخب الكونغو الديمقراطية عدد من اللاعبين المميزين ، فمنتخب الكونغو الديمقراطية تحت قيادة المدير الفنى " فلوران إبينجى"، يملك أكثر من لاعب مميز أبرزهم مهاجم بكين اليابانى والمعار من فياريال الإسبانى " سيدريك باكامبو" والذى شارك هذا الموسم فى 12 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 أهداف،ويتواجد أيضاً الظهير الأيسر المحترف بالبريميرليج ولاعب ويست هام الإنجليزي "أرثر ماسوكو" والذى لعب هذا الموسم 27 مباراة وصنع خلالهم هدفين وأيضاً "جيانيلي إمبولا "لاعب وسط رايو فايكانو الإسبانى والذى شارك هذا الموسم فى 24 مباراة وسجل هدف وصنع هدف، ويتواجد أيضاً "جوزيه مبوتو" لاعب ستاندرليج البلجيكي الذى لعب الموسم السابق 37 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف وله 10 مباريات دولية سجل خلالهم 6 أهداف، ويتواجد أيضاً" يانيك بولاسي"لاعب أندرلخت البلجيكي شارك الموسم السابق في 38 مباراة سجل 8 وصنع 8 وله 35 مباراة دولية سجل خلالها 9 أهداف.





ويقع منتخب الكونغو الديمقراطية فى المجموعة الأولى بجانب كل من مصر وزيمبابوي وأوغندا.





2_ منتخب مالى

يقود منتخب مالى المدير الفنى "محمد ماجاسوبا " ويتواجد فى المنتخب المالى أكثر من لاعب مميز أبرزهم مهاجم وقائد الفريق "موسي ماريجا" لاعب بورتو البرتغالى والذى شارك هذا الموسم فى 47 مباراة سجل خلالهم 21 هدف وصنع 11 هدف، بينما شارك دولياً فى 18 مباراة سجل خلالهم هدفين، وأيضاً يتواجد اللاعب موسي جنيبو لاعب ستاندرليج البلجيكي لعب الموسم السابق فى 39 مباراة سجل خلالهم 11 هدف وصنع 6 أهداف ويتواجد اللاعب ديادى ساماسيكو لاعب سالزبورج النمساوى شارك هذا الموسم فى 45 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفين.





ويتواجد منتخب مالى فى المجموعة الخامسة بجانب كل من تونس وأنجولا وموريتانيا





3_ منتخب جنوب إفريقيا

يقود منتخب الأولاد المدير الفنى "ستيوارت باكستر" ويضم منتخب جنوب إفريقيا عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم بيرسي تاو لاعب فريق سانت خيلويزى فى الدورى البلجيكى وشارك هذا الموسم فى 35 مباراة سجل خلالهم 13 هدف وصنع 13 هدف وله 16 مباراة دولية سجل خلالهم 7 أهداف ، بينما يتواجد قائد المنتخب المدافع زولانى هالاتشوايا لاعب بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي ولاعبي صن داونز الجنوب إفريقي ولاعبي الوسط مابوندا وكيكانا والمهاجم زوانى.





ويقع منتخب الأولاد فى المجموعة الرابعة بجانب المغرب وكوتديفوار وناميبيا.

4_ منتخب غينيا

تصدر مجموعته بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب كل من كوت ديفوار ورواندا وإفريقيا الوسطى بعدما تصدر برصيد 12 نقطة، تحت قيادة مدربه بول بوت، يسعى لمتابة تاريخ له فى البطولة الأقوى قارياً، وبالطبع يعد نابي كيتا لاعب وسط ليفربول هو الأشهر فى الفريق ولكنه لن يكون أساسياً فى البطولة بسبب إصابته مع الريدز، ولكن يتواجد أكثر من لاعب مميز أيضاً مثل فرانسو كامانو لاعب بوردو الفرنسي والذى له 18 مباراة دولية سجل خلالهم 3 أهداف ويلعب فى مركز الظهير الأيسر وأيضاً يتواجد أمادو دياوارا لاعب الوسط ولاعب نابولى الإيطالى والذى له 19 مباراة مع الفريق الإيطالى هذا الموسم وثلاث مباريات دولية وأيضاً الظهير الأيسر إيسيجا سيلا لاعب تولوز الفرنسي والذى سارك هذا الموسم فى 28 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفين وله 48 مباراة دولية.





ويتواجد منتخب غينيا فى المجموعة الثانية والتى ستلعب بالأسكندرية ويتواجد كل من نيجيريا وبوروندى ومدغشقر.





5_ منتخب غينيا بيساو

الذى صعد لكأس الأمم الإفريقية بعدما تصدر مجموعته بالتصفيات المؤهلة برصيد 9 نقاط على كل من موزمبيق وناميبيا ووزامبيا، ويقود المنتخب المدير الفنى باكيرو كاندى، ويضم منتخب غينيا بيساو لاعب الاتحاد السكندرى، تونى سيلفا جناح الفريق والذى شارك هذا الموسم فى 18 مباراة وله هدفين بينما له 12 مباراة دولية سجل خلالهم هدفين وأيضاً يتواجد قائد الفريق زيزينهو لاعب سينسا السلوفاكى والذى شارك هذا الموسم فى 32 مباراة صنع خلالهم 8 أهداف وله 29 مباراة دولية سجل خلالهم هدفين ودولى منذ عام 2010.





وتقع غينيا بيساو بمجموعة الإسماعيلية ويتواجد معها كل من الكاميرون وغانا وبنين





6_ منتخب مدغشقر

الذى صعد لأول مرة لنهائيات الكان فى تاريخه بعدما إحتل وصيف المجموعة الاول برصيد 10 نقاط خلف منتخب السنغال الذى تصدر برصيد 12 نقطة، ويقود المنتحب المدير الفنى فرانك راجوناريسامبا ويعد أبىز اللاعبين باولن فوافي نجم مصر المقاصة بالدورى المصري وأيضاً المحترف فى فرنسا تحديداً فى الدرجة الثانية ومهاجم وقائد الفريق فانيفا إيما أندرياتسيما.





وتقع مدغشقر ضمن المجموعة الثانية التى ستلعب فى الأسكندرية بجانب كل من نيجيريا وبوروندى وغينيا.



