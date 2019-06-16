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مدرب بوروندي: بعد البطولة ستطلب الأندية المصرية التعاقد مع لاعبي فريقي

الأحد 16/يونيو/2019 - 03:38 ص
مدرب بوروندي: بعد البطولة ستطلب الأندية المصرية التعاقد مع لاعبي فريقي
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الفجر الرياضي
 
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يراهن أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، على لاعبي فريقه خلال البطولة المقبل.
 
وقال نيونجيكو خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: سعيدو براهينو هو افضل لاعب في القائمة في رأيكم لانه يلعب في الدوري الانجليزي، لكننا نمتلك لاعبين اخرين يمكنهم تقديم كرة جيدة ليس سعيد فقط.

واستكمل : فمثلا لدينا فيستون عبد الرزاق (لاعب شبيبة القبائل)، هناك الكثير من اللاعبين الجيدين وسترونهم. 

وتابع : نحن ننتظر البطولة وخلالها ربما ستطلبون ضم لاعبين للزمالك مثلا.. لم لا؟

وتابع :اعتقد ان لاعبي بوروندي يمكنهم الاحتراف في الدوري المصري، لكن هذا يعتمد على ما سيقدمونه في البطولة.

وتابع: سعيدو براهينو يلعب في انجلترا ولدينا بعض اللاعبين يلعبون في السعودية، فلماذا لا يحترف البعض الاخر في الدوري المصري؟!

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