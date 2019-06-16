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طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي يؤدون اليوم امتحان الجغرافيا

الأحد 16/يونيو/2019 - 03:27 ص
طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي يؤدون اليوم امتحان الجغرافيا
طلاب يؤدون الامتحانات - صورة أرشيفية
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يؤدى، اليوم الأحد، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الاأدبى بامتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة الجغرافيا باللجنة الأولى وتبدأ اللجنة  الساعة التاسعة وتستمر حتى الثانية عشر.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

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