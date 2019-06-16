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مدرب بوروندي: الحكم مثل أي شخص يخطىء ويصيب

الأحد 16/يونيو/2019 - 03:27 ص
مدرب بوروندي: الحكم مثل أي شخص يخطىء ويصيب
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الفجر الرياضي
 
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يرى أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي، أن الحكام مثل اللاعب والمدرب، يخطئون ويصيبون.

وقال نيونجيكو خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: اذا تحدثنا عن التحكيم، سنجد ان الحكم مثل أي شخص، فعلينا جميعا احترامه

وتابع : علينا ان نؤدي عملنا و لا نبرر اي خفاق ونربطه بالحكام.

وأكد : اذا كان هناك اخاء لدى المدربين فهناك اخطاء ايضا لدى الحكام، وهذا الامر اعلمه للاعبي فريقي.

وأتم كلماته : اللعب النظيف هو أول قواعد الفيفا والكاف، هذا يعرفه اللاعبون وعليهم القيام بواجباتهم فقط.

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