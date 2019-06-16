تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصري في الخارج
الأحد 16/يونيو/2019 - 08:40 ص
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يتسأل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول على شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج، ونستعرض لكم الخطوات المتبعة لاستخراج هذه الشهادة.
الإجراءات
1- شراء النموذج واستيفاء البيانات.
2- تقديم الطلب للموظف المختص.
3- استلام الوثيقة.
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- صاحب القيد شخصياً.
2- أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصحاب القيد شخصياً.
3- من يحمل توكيل حخاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.
المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة
1- نموذج 26 طلب قيد ميلاد ساقط قيد.
2- أصل شهادة الميلاد الأجنبية المترجمة والمصدق عليها من السفارة المصرية بالخارج أو الخارجية المصرية مع وثيقة زواج الطالب.
3- مستند يفيد التمتع بالجنسية المصرية للطرف المصرى مثل بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز سفر سارى، وإثبات الشخصية للطرف الأجنبى.
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