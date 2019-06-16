ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصري في الخارج

الأحد 16/يونيو/2019 - 08:40 ص
تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصري في الخارج
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يتسأل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول على شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج، ونستعرض لكم الخطوات المتبعة لاستخراج هذه الشهادة.

الإجراءات

1- شراء النموذج واستيفاء البيانات.

2- تقديم الطلب للموظف المختص.

3- استلام الوثيقة.
 

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- صاحب القيد شخصياً.

2- أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصحاب القيد شخصياً.

3- من يحمل توكيل حخاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

 

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

1- نموذج 26 طلب قيد ميلاد ساقط قيد.

2- أصل شهادة الميلاد الأجنبية المترجمة والمصدق عليها من السفارة المصرية بالخارج أو الخارجية المصرية مع وثيقة زواج الطالب.

3- مستند يفيد التمتع بالجنسية المصرية للطرف المصرى مثل بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز سفر سارى، وإثبات الشخصية للطرف الأجنبى.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر