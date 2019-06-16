ميسي يكشف مفاجأة عن أرضية ملعب مباراة كولومبيا





كشف ليونيل ميسي لاعب منتخب الارجنتين مفاجأة عن أرضية الملعب، الذي احتضن مباراة منتخب بلاده ضد منتخب كولومبيا.





ونجح منتخب كولومبيا في تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.





وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب المباراة : " هو ليس عذراً، ولكن ارضية الملعب سيئة للغاية، ‏ونحن لسنا حزينين ولا نشعر بالمرارة من الهزيمة".





وتابع : "إذا بقينا نتأسف على خسارة اليوم لن نحقق شيئاً جيدًا ضد الباراجواي، ‏وليس أمراً سهلاً ان تبدأ بخسارة".