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السيطرة على حريق هائل شب بمحل كبابجي في فيصل (صور)

الأحد 16/يونيو/2019 - 03:15 ص
السيطرة على حريق هائل شب بمحل كبابجي في فيصل (صور)
حريق ضخم بمحل كبابجي في فيصل
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إيمان عبد العاطي
 
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نجحت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق هائل شب داخل داخل مطعم للمأكولات الجاهزة، بمنطقة فيصل، دون وقوع أيه خسائر بشرية وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمطعم للمأكولات الجاهزة بشارع الملكة المتفرع من شارع العشرين بمنطقة فيصل.

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، وتبين نشوب الحريق بالمدخنة الخاصة بالمحل، ما أسفر عن تفحمها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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