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أول تعليق لـ ميسي بعد الخسارة من كولومبيا في الكوبا

الأحد 16/يونيو/2019 - 03:06 ص
أول تعليق لـ ميسي بعد الخسارة من كولومبيا في الكوبا
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أحمد عصام
 
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عبر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن حزنه الشديد بعد الخسارة من منتخب كولومبيا في المباراة الافتتاحية لهم في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب المباراة : "على الرغم من النتيجة، كانت هناك أشياء جيدة في المباراة، وعلينا الاستفادة من تلك الهزيمة".

وتابع : "إستقبلنا الهدف الأول عندما كنا الافضل في اللقاء، وسمحت لنا اكثر من فرصة للتسجيل ولكن لم يحدث ذلك".

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