ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. مدرب الأرجنتين يكشف أسباب الخسارة أمام كولومبيا

الأحد 16/يونيو/2019 - 03:01 ص
عاجل.. مدرب الأرجنتين يكشف أسباب الخسارة أمام كولومبيا
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

أكد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، إن الطريق لازال طويل في بطولة كوبا أمريكا، مشيراً إلى أن من المهم تصحيح الأخطاء التي إرتكبها الفريق في مباراة كولومبيا.

ونجح منتخب كولومبيا في تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية عقب المباراة : "في الشوط الثاني كنا أفضل، وتمكننا من صناعة فرص، ثم إستقبلنا هدف عكس مجريات اللعب واثر علينا بشكل سلبي".

وتابع : "في كل هدف إستقبلناه كان هناك أخطاء تصحيحها، ولن ألقي اللوم على أحد، لقد خسرنا جميعاً".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر