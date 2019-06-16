بالأسماء.. نجوم أخلفوا وعدهم وانتقلوا للمنافس..(صلاح في القائمة)





أعلن ريال مدريد الإسباني، عن التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتحدث هازارد، خلال تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير بملعب سانتياجو بيرنابيو، عن أن عشقه الدائم هو ريال مدريد ولطالما راوده حلم اللعب ضمن صفوفه منذ الصغر.





كلمات هازارد، لم تمر مرور الكرام حيث تسارعت الجماهير ورواد السوشيال ميديا، للكشف عن انتماء اللاعب الحقيقي، ليتم اكتشاف أن اللاعب ينتمي لتشجيع برشلونة الغريم التقليدي، من خلال ظهوره بالقميص الكتالوني، بالطفولة.





هازاد، لم ولن يكون اللاعب الوحيد الذي يخلف انتمائه باللعب للغريم التقليدي، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.





ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز الأسماء التي خلفت وعدها باللعب للمنافس سواء محليًا أو عالميًا من خلال التقرير الآتي:-





أولًا.."عالميًا"





1-" أسينسيو "





تحدث ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد الإسباني الحالي، في إحدى المقابلات الصحفية حينما كان لاعبًا بنادي مايوركا، عن إنتمائه إلى برشلونة ورغبته في اللعب ضمن صفوفه يومًا ما.





وبالفعل دخل الفريق الكتالوني، في مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه للحصول على خدماته ولكن تم الاختلاف على المقابل المادي، ليتدخل ريال مدريد والتوقيع مع اللاعب بالسعر المحدد من ناديه.





2-" صلاح "





يعتبر النجم المصري محمد صلاح واحدًا من ضمن الاسماء التي لعبت بدون إنتمائها، عندما أعلن عن اقترابه من الانضمام إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، عندما كان لاعبًا بصفوف بازل السويسري، ولا يمكنه تفويت العرض بسبب حبه الشديد للفريق اللندني.





وعندما قاربت المفاوضات على النهاية واقتراب اللاعب من ارتداء قميص الريدز، تلقى مكالمة من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني حينذاك لتشيلسي الإنجليزي، طالبه بالتوقيع للبلوز ليسارع صلاح، بالتوقيع دون النظر لإنتمائه قبل أن يرحل للدوري الإيطالي والعودة لتحقيق حلمه باللعب ضمن صفوف ليفربول حاليًا.





3- " كاكا "





يُعد البرازيلي ريكاردو كاكا لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، من ضمن الأسماء التي خالفت انتمائها، عندما فضل الانتقال إلى مدريد، عن برشلونة.





وكشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق، عن انتماء اللاعب الحقيقي، عندما أكد دخول ناديه في مفاوضات مع اللاعب وإدارة ناديه للحصول على خدماته، معتمدًا على رغبته والتي أفصح خلالها اللاعب عن انتمائه للفريق الكتالوني.





وفوجئ عشاق كرة القدم حول العالم، بتغير وجهة اللاعب والانتقال إلى ريال مدريد، بسبب فشل مفاوضات برشلونة خلافًا على المقابل المادي، وموافقة اللاعب على الانضمام لصفوف المنافس رغم انتمائه.





" محليًا "





1- " الشيخ "





كان أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، حاليًا واحدًا من أبرز المنتمين لنادي الزمالك الغريم التقليدي، حينما كان لاعبًا بالمقاصة.





وظهر اللاعب أكثر من مرة بقميص القلعة البيضاء، ولكن عندما تلقى مفاوضات من النادي الأهلي، غير وجهته ووافق بشكل سريع على اللعب بالقلعة الحمراء.





2- " ريكو "





ظهر صلاح ريكو لاعب المقاصة الحالي، ضمن فريق ألتراس أهلاوي ووسط الجماهير الحمراء في كثير من المباريات ليعلن بذلك انتمائه الحقيقي.





انتماء اللاعب لم يكن حائلًا أمامه للموافقة على اللعب ضمن صفوف الزمالك، حينما كان لاعبًا باتحاد الشرطة، معلنًا أنه كان يحلم بذلك اليوم لارتداء القميص الأبيض.





3- " محمود علاء "





يعد محمود علاء مدافع الزمالك الحالي ووادي دجلة السابق، واحدًا من الأسماء التي وافقت على تغير انتمائها واللعب مع المنافس.





وكان علاء، من الأسماء المعروف انتمائها للنادي الأهلي، وهو ما أعلنه حينما كان بصفوف دجلة، وبالفعل كان على شفا الرحيل للمارد للأحمر، إلا أن بطء الأخير في إنهاء المفاوضات، عجل برحيل اللاعب لصفوف الزمالك، ليصبح أحد نجومه.



