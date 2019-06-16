ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لا جديد يُذكر.. ماذا قدم ميسي مع الأرجنتين أمام كولومبيا؟

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:46 ص
لا جديد يُذكر.. ماذا قدم ميسي مع الأرجنتين أمام كولومبيا؟
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements

تلقى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي هزيمة مخيبة من كولومبيا بهدفين نظيفين صباح اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2019.

وسجل هدفا منتخب كولومبيا في شباك الأرجنتين كلاً من؛ مارتينيز ودوفان زابات خلال الدقيقتين "71 و86" من عمر اللقاء.

وواصل الأرجنتيني ميسي أداءه الباهت بقميص منتخب التانجو رفقة زملائه سيرخيو أجويرو وأنخيل دي ماريا.

وجاءت أرقام ميسي أمام كولومبيا كالتالي:

- لعب 90 دقيقة
- لمس الكرة: 73
- التمريرات: 40 
- التسديدات: 4 منها 2 على المرمى
- دقة التمريرات: 77.5% 
- المراوغات: 4
- خسر 25 كرة (أكثر لاعب في المباراة)
- تقييم: 6.6/10

ويقع منتخب الأرجنتين ضمن منتخبات المجموعة الثانية في كوبا أمريكا رفقة؛ كولومبيا وقطر وباراجوي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر