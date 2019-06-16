لا جديد يُذكر.. ماذا قدم ميسي مع الأرجنتين أمام كولومبيا؟





تلقى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي هزيمة مخيبة من كولومبيا بهدفين نظيفين صباح اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2019.





وسجل هدفا منتخب كولومبيا في شباك الأرجنتين كلاً من؛ مارتينيز ودوفان زابات خلال الدقيقتين "71 و86" من عمر اللقاء.





وواصل الأرجنتيني ميسي أداءه الباهت بقميص منتخب التانجو رفقة زملائه سيرخيو أجويرو وأنخيل دي ماريا.





وجاءت أرقام ميسي أمام كولومبيا كالتالي:





- لعب 90 دقيقة

- لمس الكرة: 73

- التمريرات: 40

- التسديدات: 4 منها 2 على المرمى

- دقة التمريرات: 77.5%

- المراوغات: 4

- خسر 25 كرة (أكثر لاعب في المباراة)

- تقييم: 6.6/10





ويقع منتخب الأرجنتين ضمن منتخبات المجموعة الثانية في كوبا أمريكا رفقة؛ كولومبيا وقطر وباراجوي.



