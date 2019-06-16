كوكي: هكذا شاركت في مسلسل "الزوجة 18"
الأحد 16/يونيو/2019 - 03:14 ص
مريم الشريف
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قالت الفنانة كوكي، لإن المنتج ممدوح شاهين، أختارها للمشاركة فى مسلسل "الزوجة 18"، لافتة إلى أن المخرج مصطفى فكري كان متخوفُا في البداية لكونها فنانة تقدم أدوارً تراجيدية بعيدًا عن الكوميديا.
وأضافت "كوكي" فى مداخلة هاتفي ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، أنها بمجرد أن قدمت أول مشهد لها فى المسلسل مع الفنان حسن الرداد شعرت بأن المخرج أصبح أكثر هدوءًا تجاهها بعدما كان قلقًا للغاية.
وأشارت إلى ان الرداد، فنان متعاون كثيرًا خلال العمل وبخاصة فى المشاهد التى تضمنت كلامًا ارتجاليًا.
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