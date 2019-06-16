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بعد الهزيمة من كولومبيا.. ترتيب مجموعة الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:29 ص
بعد الهزيمة من كولومبيا.. ترتيب مجموعة الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا
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أحمد عصام
 
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نجح منتخب كولومبيا في تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب مجموعة الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا بعد تلك الهزيمة.

1- كولومبيا 3 نقاط.

2- قطر 0 نقاط.

3- بارجواي 0 نقاط.

3- الأرجنتين 0 نقاط.

وسوف يلتقي منتخب قطر مع منتخب باراجواي مساء اليوم الأحد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

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