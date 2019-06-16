برعاية تركي آل الشيخ.. حضور كثيف في حفل "حماقي" ضمن فعاليات "موسم جدة" (فيديو)
الأحد 16/يونيو/2019 - 02:23 ص
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عرض الإعلامي عمرو أديب، لقطات من حفل النجم محمد حماقي الذي أحياه بمدينة جدة السعودية، برعاية المستشار تركي آل الشيخ.
وأشار أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" إلى كم الحضور الضخم الذي حضر حفل حماقي، مضيفة" الحفلة كانت مولعة"
ولفت الانتباه إلى أن تذاكر الحفل نفذت بالكامل في دقائق معدودة.
نجاح الحفل دفع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، إلى الإعلان منذ قليل عن إقامة حفلة أخرى بمنتج درة العروس، وذلك بعد نجاح حفلة المطرب محمد حماقي.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" نظرًا للنجاح الكبير لحفلة حماقي النهاردة،، قررنا إقامة حفله ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس وأشكر أخي محي الدين صالح كامل على الاستضافة".
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