ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ناهد السباعي: هذا سبب موافقتي على "الزوجة 18"

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:59 ص
ناهد السباعي: هذا سبب موافقتي على الزوجة 18
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements
أكدت الفنانة ناهد السباعى، أنها تحمست كثيرا لتقديم مسلسل "الزوجة 18" بعدما تحدث معها المنتج ممدوح شاهين، لافتة إلى أنها بذلت مجهودًا كبيرًا خلال هذا العمل.

وأضافت "السباعي" خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار، قائلة: "شخصيتي فى المسلسل عكس البنات اللى بيحبوا "عمر" (حسن الرداد) وبالتالى غصب عنى فى مشاهد برخم فيها عليه".

وأوضحت أنها لم تقدم دور الفنانة شادية فى فيلم "الزوجة 13"، لأن المسلسل مختلف عن الفيلم، لكن ربما يكون هناك تشابه في الفكرة في أن البطل يتزوج كثيرًا، لكن باقى المسلسل يتضمن حكاية آخرى.

وأشارت إلى أن اسم فريدة شوقي الذي حملته خلال المسلسل جاء بالصدفة.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني الأخبار اليوم اخبار الفنانين اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر