ناهد السباعي: هذا سبب موافقتي على "الزوجة 18"
الأحد 16/يونيو/2019 - 02:59 ص
مريم الشريف
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أكدت الفنانة ناهد السباعى، أنها تحمست كثيرا لتقديم مسلسل "الزوجة 18" بعدما تحدث معها المنتج ممدوح شاهين، لافتة إلى أنها بذلت مجهودًا كبيرًا خلال هذا العمل.
وأضافت "السباعي" خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار، قائلة: "شخصيتي فى المسلسل عكس البنات اللى بيحبوا "عمر" (حسن الرداد) وبالتالى غصب عنى فى مشاهد برخم فيها عليه".
وأضافت "السباعي" خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار، قائلة: "شخصيتي فى المسلسل عكس البنات اللى بيحبوا "عمر" (حسن الرداد) وبالتالى غصب عنى فى مشاهد برخم فيها عليه".
وأوضحت أنها لم تقدم دور الفنانة شادية فى فيلم "الزوجة 13"، لأن المسلسل مختلف عن الفيلم، لكن ربما يكون هناك تشابه في الفكرة في أن البطل يتزوج كثيرًا، لكن باقى المسلسل يتضمن حكاية آخرى.
وأشارت إلى أن اسم فريدة شوقي الذي حملته خلال المسلسل جاء بالصدفة.
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