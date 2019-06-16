ناهد السباعي: هذا سبب موافقتي على "الزوجة 18"



وأضافت "السباعي" خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار، قائلة: "شخصيتي فى المسلسل عكس البنات اللى بيحبوا "عمر" (حسن الرداد) وبالتالى غصب عنى فى مشاهد برخم فيها عليه".





وأوضحت أنها لم تقدم دور الفنانة شادية فى فيلم "الزوجة 13"، لأن المسلسل مختلف عن الفيلم، لكن ربما يكون هناك تشابه في الفكرة في أن البطل يتزوج كثيرًا، لكن باقى المسلسل يتضمن حكاية آخرى.





وأشارت إلى أن اسم فريدة شوقي الذي حملته خلال المسلسل جاء بالصدفة.









أكدت الفنانة ناهد السباعى، أنها تحمست كثيرا لتقديم مسلسل "الزوجة 18" بعدما تحدث معها المنتج ممدوح شاهين، لافتة إلى أنها بذلت مجهودًا كبيرًا خلال هذا العمل.