ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بني عبيد يواصل تدعيماته استعدادا للموسم الجديد (صور)

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:16 ص
بني عبيد يواصل تدعيماته استعدادا للموسم الجديد (صور)
Advertisements
طباعة
هيثم حبيب
 
Advertisements
واصل نادى بنى عبيد الرياضى برئاسة هرماس رضوان تدعيماته إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثالث بعدما أعلن فى وقت سابق تولى عادل صديق قيادة الفريق الأول فنيا وأعلن عن بعض الصفقات الجديدة.

وعلمت مصادر "الفجر الرياضى" أن بنى عبيد قد حصل على خدمات ثلاثى دكرنس المهاجم عدوى عاكف و لاعب وسط الملعب محمد عبدالمطلب و السيد شوكة الظهير الأيسر لمدة موسمين.

وكان الثلاثى المنضم لبنى عبيد قد شارك بصفة أساسية وساهم فى تأهل دكرنس لدورى القسم الثانى الموسم المقبل قبل أن يرحلوا عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم المنتهى.
بني عبيد يواصل تدعيماته استعدادا للموسم الجديد (صور)
بني عبيد يواصل تدعيماته استعدادا للموسم الجديد (صور)
بني عبيد يواصل تدعيماته استعدادا للموسم الجديد (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر