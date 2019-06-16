بني عبيد يواصل تدعيماته استعدادا للموسم الجديد (صور)

واصل نادى بنى عبيد الرياضى برئاسة هرماس رضوان تدعيماته إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثالث بعدما أعلن فى وقت سابق تولى عادل صديق قيادة الفريق الأول فنيا وأعلن عن بعض الصفقات الجديدة.





وعلمت مصادر "الفجر الرياضى" أن بنى عبيد قد حصل على خدمات ثلاثى دكرنس المهاجم عدوى عاكف و لاعب وسط الملعب محمد عبدالمطلب و السيد شوكة الظهير الأيسر لمدة موسمين.





وكان الثلاثى المنضم لبنى عبيد قد شارك بصفة أساسية وساهم فى تأهل دكرنس لدورى القسم الثانى الموسم المقبل قبل أن يرحلوا عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم المنتهى.