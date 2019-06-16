حسن الرداد: لهذا السبب لم أخشى مقارنتي برشدي أباظة في "الزوجة 18"
الأحد 16/يونيو/2019 - 02:40 ص
مريم الشريف
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نفى الفنان حسن الرداد، أن تكون شخصيته الحقيقة شبيهة بتلك التي قدمها في مسلسل "الزوجة 18"، مؤكدا أنها مختلفه تمامًا عما قدمه فى هذا العمل.
وأضاف "الرداد" خلال لقائه فى برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، أنه لم يخشى مقارنته بالفنان الراحل رشدى أباظة، لأن كل الجيل القديم خارج المقارنه مع جيله.
وأوضح أن لا يوجد تشابه بين المسلسل وفيلم "الزوجة 13" إلا فيما يتعلق بفكرة أن البطل يتزوج أكثر من مرة، لافتًا إلى أن اسم المسلسل هو الذى تسبب فى الربط بينه بين وفيلم الفنان رشدى أباظة.
وأشار إلى أن هذا الأمر جيد لانه كان بمثابة دعاية مجانية للمسلسل.
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