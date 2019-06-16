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رقم سلبي لمنتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:11 ص
رقم سلبي لمنتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا
ميسي
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أحمد عصام
 
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حقق منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني رقما سلبيا في تلك النسخة من بطولة كوبا أمريكا، وذلك بعد الخسارة من منتخب كولومبيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وتعد ‏هذة هي المرة الأولى التي يخسر بها المنتخب الأرجنتيني في مباراته الإفتتاحيه ببطولة كوبا أمريكا منذ عام 1979 أمام بوليڤيا.

يذكر أن منتخب الأرجنتين قد فشل في تحقيق لقب كوبا أمريكا منذ عام 1993، وخسر اللقب في الدور النهائي بآخر نسختين من البطولة.

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