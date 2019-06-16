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كاران جوهر يشيد بآداء ميريل ستريب

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:58 ص
كاران جوهر يشيد بآداء ميريل ستريب
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صرح المخرج الهندي الشهير كاران جوهر، عن إعجابه بتمثيل وآداء الممثلة الهوليودية ميريل ستريب وذلك عبر بموقع التواصل الإجتماعى " تويتر".

وقال المخرج الهندى فى تغريدته على تويتر " الممثلة  ميريل ستريب أفضل ممثلة على الإطلاق ، لقد رايت Big little lies 2 ولم أستطيع أن أمنع نفسى من التصفيق الحار والإندهاش ، ميريل ستريب عبقرية".

وطالب كاران جوهر، الممثلة ميريل ستريب بالنظر فى تغريدته ، والعمل معه . 
 
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