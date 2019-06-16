هل يتحقق الحلم ويضم برشلونة نجم مدريد؟

يسعى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني، للرد على صفقات ريال مدريد بأخرى قوية من أجل تدعيم البارسا استعداداً للموسم الكروي الجديد.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الرئيس ماريا بارتوميو التقى بلاعب أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز في حلبة السباق بـ "مونتميلو"، وتجاذب الاثنين أطراف الحديث على حد سواء وديًا ودائماًا في لهجة من المزاح.





وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن ساؤول حالياً في أجازة ويتعين عليه العودة لتدريبات أتلتيكو مدريد يوم 4 يوليو القادم، وحديثه الودي مع بارتوميو قد أعاد مجدداً الحديث عن إمكانية انتقاله إلى برشلونة.





وكان نادي برشلونة قد أنهى حتى الآن صفقتي الهولندي فرينكي دي يونج وأيضاً مواطنه لودوفيت ريس، وعلى الجانب الآخر تعاقد ريال مدريد مع 5 صفقات (رودريجو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو وميندي).





وقالت صحيفة "آس" منذ فترة قصيرة أن نادي أتلتيكو مدريد ينتظر قرار ساؤول، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه مثل برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.





الجدير بالذكر أن ساؤول الذي يجيد اللعب في مركز الوسط يعد من ناشئي ريال مدريد وفي صيف 2011، انضم ساؤول إلى فريق أتلتيكو مدريد الأول لينطلق بعدها ويصبح من الأعمدة الأساسية.