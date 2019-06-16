خبير بأسواق المال: هذه هي أنجح القطاعات في البورصة
الأحد 16/يونيو/2019 - 04:48 ص
نعيم يوسف
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قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن قطاع العقارات يعتبر من أنجح القطاعات في البورصة المصرية، ويشهد له بالقوة، لأنه القطاع الأكثر تمثيلا في البورصة.
وأضاف "سعيد"، في لقاء لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أنه بالنسبة للبورصات الناشئة فإنه لا يوجد قطاع يشذ عن باقي القطاعات ويصعد بمفرده، ولكن جميع القطاعات تصعد أو تهبط.
وأشار إلى أنه تكون قطاعات متفوقة في الصعود، ولكن جميع القطاعات تصعد أو تهبط، موضحا أنه إذا تم تطبيق المقترحات الجديدة سريعًا فإن قطاع الشركات المالية ستكون واعدة.
وأضاف "سعيد"، في لقاء لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أنه بالنسبة للبورصات الناشئة فإنه لا يوجد قطاع يشذ عن باقي القطاعات ويصعد بمفرده، ولكن جميع القطاعات تصعد أو تهبط.
وأشار إلى أنه تكون قطاعات متفوقة في الصعود، ولكن جميع القطاعات تصعد أو تهبط، موضحا أنه إذا تم تطبيق المقترحات الجديدة سريعًا فإن قطاع الشركات المالية ستكون واعدة.
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