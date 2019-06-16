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مارادونا ورونالدو يقودان التشكيلة الأفضل في تاريخ برشلونة

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:01 ص
مارادونا ورونالدو يقودان التشكيلة الأفضل في تاريخ برشلونة
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مني العوضي
 
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استعرض الحساب الرسمي لنادي برشلونة الاسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التشكيلة الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني من لاعبي أمريكا الجنوبية.

وجاءت التشكيلة الأفضل للبارسا من نجوم أمريكا اللاتينية كالآتي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: ماكسويل - ماسكيرانو - جابي ميليتو - داني ألفيش

خط الوسط: آرثور - أرتور فيدال - مارادونا 

خط الهجوم: رونالدينينو - رونالدو - ليونيل ميسي

ويتواجد في التشكيلة المذكورة 3 لاعبين حاليين ينشطون في تشكيلة برشلونة حتى الآن وهم: ليونيل ميسي وآرثور البرازيلي وفيدال لاعب الوسط التشيلي.
 
والجدير بالذكر أن البرازيلي رونالدو سبق له في صفوف برشلونة موسم واحد (1996 -1997) وفاز خلاله بثلاثة ألقاب وهي: كأس السوبر الاسباني وكأس ملك إسبانيا والكؤوس الأوروبية.

مارادونا ورونالدو يقودان التشكيلة الأفضل في تاريخ برشلونة
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