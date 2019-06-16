عاجل.. كولومبيا تقهر الأرجنتين بثنائية في كوبا أمريكا وصدمة لميسي

نجح منتخب كولومبيا في تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.





وسجل روجر مارتينيز الهدف الأول لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 71 من الشوط الثاني، قبل أن يضيف البديل دوفان زاباتا الهدف الثاني في الدقيقة 86 قبل نهاية المباراة.





وتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يحل منتخب الارجنتين المركز الأخير في المجموعة، وسيلتقي منتخب قطر ضد منتخب البارجواي في منافسات تلك المجموعة مساء اليوم.



