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بعد اتهامه بالتورط في مشكلات مالية مشبوهة.. روبي ويليامز يخسر جائزته الشرفية

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:45 ص
بعد اتهامه بالتورط في مشكلات مالية مشبوهة.. روبي ويليامز يخسر جائزته الشرفية
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خسر النجم العالمي الشهير روبي ويليامز جائزة شرفية عن أعماله الخيرية ونجاحه كنجم بسبب مزاعم تورطه في مشكلات مالية مشبوهة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رشحته لجنة التكريم التابعة لمجلس الوزراء البريطاني للحصول على وسام الإمبراطورية البريطانية بعدها.

و"أضاف لكن لجنة التكريم التابع للوزراء البريطاني تراجعت عن قرارها لاحقًا بعد تدخل مصلحة الضرائب.
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