انهيار عقار سكني من 4 طوابق في الأقصر دون خسائر بشرية (صور)



وأكد المصدر لـ"الفجر"، أن مجلس مدينة الأقصر، دفع فور انهيار العقار بمعدات ثقيلة إلى موقع الحادث، لفتح الطريق وإزالة الركام، وتم تحرير محضر بالواقعة.



شهدت منطقة شرق السكة بوسط مدينة الأقصر، مساء السبت، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق، دون وقوع خسائر في الأرواح.وقال مصدر مسؤول بدوان عام محافظة الأقصر لـ"الفجر"، إن العقار المنهار صدر له قرار إزالة منذ عدة أشهر من قبل لجنة المنشئات الآيلة للسقوط، مما دعا مجلس المدينة إلى اخلاء العقار من السكان، ولكن لم يتبقى به سوى معدات داخل ورشة في الدور الأرضي.وأوضح أن مجلس المدينة تقدم ببلاغ للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب الورشة لإخلاء معداته للتمكن من إزالة المبنى، ولكن حدث انهيار في المنزل، دون وقوع خسائر في الأرواح.