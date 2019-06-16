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رايا أبي راشد: جوليا روبرتس تفضل المذيعين الرجال.. ومحظوظة بمقابلتي مع "كلوني"

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:21 ص
رايا أبي راشد: جوليا روبرتس تفضل المذيعين الرجال.. ومحظوظة بمقابلتي مع كلوني
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مريم الشريف
 
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قالت المذيعة رايا أبى راشد، إنها فوجئت خلال حوارها مع الممثلة العالمية جوليا روبرتس، بأنها قاسية كثيرًا مع المذيعات النساء، لأنها تميل لعقد اللقاءات مع المذيعين الرجال بشكل أكبر، نافية معرفتها بالسبب وراء هذا الأمر.

وأضافت "ابى راشد" خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أن الفنانة جينفر آنستون شخصية لطيفة جدا، أما النجم روبرت دنيرو لا يحب المقابلات التليفزيونية.

وتابعت: "ونفس الأمر ينطبق على النجم جورج كلوني حيث أنه لا يجرى مقابلات: مضيفة: "لكنه عندنا أجرى مقابلة واحدة كانت من نصيبي". 

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