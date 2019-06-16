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حماقي يحيي حفلًا كامل العدد في مدينة جدة السعودية (فيديو)

الأحد 16/يونيو/2019 - 12:57 ص
حماقي يحيي حفلًا كامل العدد في مدينة جدة السعودية (فيديو)
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أحيا النجم محمد حماقي، حفلًا ضخمًا وناجحًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم جدة.

الحفل رفع شعار كامل العدد،  حيث حرص جمهور حماقي في السعودية على حضور الحفل والاستمتاع عن قرب بأغنيات نجمهم المفضل.

نجاح الحفل دفع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، إلى الإعلان منذ قليل عن إقامة حفلة أخرى بمنتج درة العروس، وذلك بعد نجاح حفلة المطرب محمد حماقي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" نظرًا للنجاح الكبير لحفلة حماقي النهاردة،، قررنا إقامة حفله ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس وأشكر أخي محي الدين صالح كامل على الاستضافة". 
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