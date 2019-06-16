أحوال الطقس لليوم الأحد

من المتوقع أن يتميز طقس الأحد 16 جوان 2019 بوجود سحب عابرة بالشمال والوسط تتكاثف تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بمناطق الشمال مع أمطار متفرقة، إضافة إلى بعض السحب بالجنوب تكون أكثر كثافة بمناطق أقصى الجنوب مع أمطار محلية.

والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.

والبحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالسواحل الشمالية.