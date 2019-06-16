أحوال الطقس لليوم الأحد
الأحد 16/يونيو/2019 - 01:10 ص
محمد وليد الجموسي
Advertisements
Advertisements
من المتوقع أن يتميز طقس الأحد 16 جوان 2019 بوجود سحب عابرة بالشمال والوسط تتكاثف تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بمناطق الشمال مع أمطار متفرقة، إضافة إلى بعض السحب بالجنوب تكون أكثر كثافة بمناطق أقصى الجنوب مع أمطار محلية.
والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.
والبحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالسواحل الشمالية.
والحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 28 و 35 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.
Advertisements