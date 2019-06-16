اختيار طارق ذياب ضمن قائمة أفضل 30 لاعبا في تاريخ إفريقيا

أعلنت مؤخرا مجلة ”فرانس فوتبول” الفرنسية عن قائمة أفضل 30 لاعبا في تاريخ القارة الإفريقية.

وقد ضمت القائمة لاعبا فقط من تونس و هو اللاعب السابق للمنتخب و الترجي الرياضي التونسي طارق ذياب الذي حل في المرتبة 27 بإختيار من قبل لجنة تحكيم الكرة الذهبية.

وتحصل على المركز الأول الليبيري جورج وياه يليه الكامروني ساموال ايتو ثم مواطنه روجاي ميلا، فيما حل الافواري دروغبا في المرتبة الرابعة فيما تحصل الغاني عابدي بولاي على المركز الخامس.