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المنتخب التونسي يتقدم 3 مراتب في التصنيف الشهري للفيفا

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:06 ص
المنتخب التونسي يتقدم 3 مراتب في التصنيف الشهري للفيفا
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محمد وليد الجموسي
 
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ارتقى المنتخب التونسي لكرة القدم ثلاث مراتب في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الجمعة 14 جوان ليصبح في المركز 25 عالميا برصيد 1501 نقطة محافظا على مركزه الثاني قاريا.
وواصل المنتخب السنيغالي الذي تقدم مركزا واحدا تربعه على الزعامة القارية (1515ن) فيما جاءت نيجيريا في المركز الثالث قاريا و45 عالميا والمغرب في المركز الرابع افريقيا و47 عالميا.
وعلى الصعيد العالمي بقي المنتخب البلجيكي في الصدارة (1746ن) متقدما على كل من فرنسا (1718ن) والبرازيل (1681ن) وانقلترا (1652).
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