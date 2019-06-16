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يلا شوت kooralive مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر يلا شوت messi hd رابط مباشر

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:03 ص
يلا شوت kooralive مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر يلا شوت messi hd رابط مباشر
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يلا شوت مشاهدة مباراة الارجنتين و كولومبيا بث مباشر ، يخوض اليوم فى تمام الساعة الثانية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة ، منتخب الارجنتين وكولومبيا ، فى المباراة الافتتاحية للمجموعة ، حيث افتتحت بطولة كوبا امريكا 2019 بالمس ، وتستانف مباريات المجموعات اليوم ، ونحن فى موقعنا بوابة مصر الجديدة  نحرص على تقديم كل مايتعلق بالاحداث الكروية الكبيرة ، حيث يلعب كلا من منتخبى الارجنتين وكولومبيا ضمن المجموعة الثانية فى بطولة كوبا امريكا ، وتضم المجموعة يضا منتخبى باراجواى ، وقطر ، ويعتبر لقاء الليلة هاما للغايه لكلا المنتخبين ، فالبدايات تؤثر كثيرا على النتائج اللاحقة ، يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الارجنتين و كولومبيا بث مباشر.

منتخبان عريقان
كورة اون لاين مشاهدة مباراة الارجنتين و كولومبيا بث مباشر ، يعتبر المنتخب الارجنتينى من أفضل المنتخبات فى العالم ، وهذا لم ياتى من فراغ ، فالمنتخب مهاريا يضم العديد من المع النجوم العالميين على مستوى العالم ، ولا يخفى على احد حجم مهارة لاعبى المنتخب الارجنتينى ، كما أن اللاعب الرائع ليونيل ميسى ، الذى يعتبره البعض من أهم اللاعبين فى تاريخ اللعبة ، يلعب أيضا فى المنتخب الارجنتينى ، ويحقق المنتخب الارجنتينى فى بطولة كوبا امركيا بدايات رائعة تشهد لها الارقام ، فالفريق لم يخسر منذ عام 1979 ، اى مباراة لعبها فى الافتتاح ، كما حقق الفريق 8 انتصارات و 5 تعادلات فى تاريخ مبارياته الافتتاحية فى كوبا امريكا ، كورة ستار مشاهدة مباراة الارجنتين و كولومبيا بث مباشر.

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