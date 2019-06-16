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بعد تعرضه لإصابة في مباراة ضدّ النجم: رضا شرف الدين يطمئن على حارس مرمى الافريقي

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:03 ص
بعد تعرضه لإصابة في مباراة ضدّ النجم: رضا شرف الدين يطمئن على حارس مرمى الافريقي
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محمد وليد الجموسي
 
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تعرّض حارس مرمـى النادي الافريقي أيمن جاب الله ، أمس السبت، لاِرتجاج في المخ وذلك بعد إصابته في مباراة اليوم ضدّ النجم الساحلي والتي جاءت ضمن مقابلات الرابطة المُحترفة الأولـى لكرّة القدم.
هذا وقد قام رئيس النجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين بزيارة حارس مرمى النادي الافريقي أيمن جاب الله في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.
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