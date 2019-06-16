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نبيل القروي : لهذه الأسباب شبّهت نفسي بالأم تيريزا

الأحد 16/يونيو/2019 - 12:57 ص
نبيل القروي : لهذه الأسباب شبّهت نفسي بالأم تيريزا
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محمد وليد الجموسي
 
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ندّد رجل الأعمال و صاحب قناة نسمة و المترشح للإنتخابات الرئاسية نبيل القروي بموقف الحكومة و سعيها إلى تفصيل قانون على مقاسه و ذلك حسب تعبيره الغاية منه إقصاؤه من الترشح للإستحقاقات الإنتخابية ،كما اعتبر القروي أنه “ضد النظام ” و يتعرض لمحاولة إنقلاب سياسي و أخلاقي من قبل الطبقة الحاكمة التي أحست بخطر الهزيمة الإنتخابية .
و عن تشبيهه لنفسه بالأم تيريزا و لولا دا سيلفا البرازيلي و الكوميدي الفرنسي كوليش ،قال باعث قناة نسمة بأن نشاطه الإجتماعي هو من فرض هئه التشبيهات ،فهو يرى في نفسه قريبا من الأم تيريزا حيث يقول القروي ” لقد قمت بتوفير العلاج ل15 الف شخص في ظرف 3 أيام في مناطق مختلفة من الأرياف التونسية .
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