تشيلسي يختار مدربه الجديد

أصبح فرانك لامبارد مدرب نادي ديربي كاونتي، قريباً من تولي القيادة الفنية لنادي تشيلسي خلفاً للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري وذلك بدايةً من الموسم الكروي الجديد 2019/2020.





وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن نادي تشيلسي اتفق مع لامبارد بعدما وعده أبراموفيتش بمنحه موسمين كاملين وميزانية كبيرة العام المقبل لإثبات نفسه.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أموال بيع عقد المدرب ساري ستذهب لفسخ عقد لامبارد الذي سيحضر معه جودي موريس.





كما أكدت الصحيفة أن المدرب ساري سيكون مدرباً لنادي يوفنتوس وأبدى رغبته في قدوم ثنائي تشيلسي جورجينيو وإيمرسون معه إلى تورينو.



